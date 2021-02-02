Второе февраля считается важной датой в разных культурах, рассказала эксперт. Этот день символизирует перелом на границе зимы и весны, подготовку к новому жизненному периоду.
Кельты отмечали 1-2 февраля Имболк, древние славяне — Громницу, в современных США отмечают День сурка, 15 февраля (2 февраля по григорианскому календарю) православные празднуют Сретение.
В США считается, что, если сурок видит 2 февраля свою тень и прячется в нору, весеннего тепла не будет еще шесть недель. По славянским приметам, если петух на Сретение напьется воды из лужи, жди стужи. А древний славянский праздник Громница связан с почитанием Огня, Света и Грозы — считалось, что в этот день можно услышать первый в году гром.
Таролог посоветовала не упускать случай загадать в этот день сокровенное желание. Для этого нужно зажечь свечи, приготовить чашу с водой, молоко и сливочное масло (в Имболк, согласно поверью, овцы кельтов начинали давать молоко). Влить в воду немного молока, добавить разогретого масла и написать пальцем по поверхности желание.
«Помним, что желание пишем для себя и о себе, никто не должен от него страдать, не используем частицу "не"», — подчеркнула Соломка.
В завершение ритуала нужно поблагодарить мироздание, отметила таролог.