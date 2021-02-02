Как загадать желание в кельтский праздник Имболк 2 февраля, чтобы оно точно исполнилось, поделилась в комментарии «Обозревателю» украинский таролог Ольга Соломка

Второе февраля считается важной датой в разных культурах, рассказала эксперт. Этот день символизирует перелом на границе зимы и весны, подготовку к новому жизненному периоду.

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В США считается, что, если сурок видит 2 февраля свою тень и прячется в нору, весеннего тепла не будет еще шесть недель. По славянским приметам, если петух на Сретение напьется воды из лужи, жди стужи. А древний славянский праздник Громница связан с почитанием Огня, Света и Грозы — считалось, что в этот день можно услышать первый в году гром.

Таролог посоветовала не упускать случай загадать в этот день сокровенное желание. Для этого нужно зажечь свечи, приготовить чашу с водой, молоко и сливочное масло (в Имболк, согласно поверью, овцы кельтов начинали давать молоко). Влить в воду немного молока, добавить разогретого масла и написать пальцем по поверхности желание.

«Помним, что желание пишем для себя и о себе, никто не должен от него страдать, не используем частицу "не"», — подчеркнула Соломка.

В завершение ритуала нужно поблагодарить мироздание, отметила таролог.