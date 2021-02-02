Украина начала переговоры с миссией Международного валютного фонда о возможности создания специализированного финансового суда, рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко. Его слова приводит агентство Reuters 2 февраля

Украина: социологический бунт против МВФ © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Суд также должен защищать кредиторов, которым, по словам чиновника, трудно возвращать свои средства в рамках нынешней юридической системы Украины, «пораженной коррупцией».

С помощью ввода специального финансового суда НБУ надеется сократить процент неоплаченных кредитов с нынешних 42% до 24% к 2023 году.

«Это, в свою очередь, должно привлечь в Украину иностранных частных инвесторов», — сказал Шевченко.

По его словам, объем кредитов в банковской системе составляет более 1 триллиона гривен ($40 млрд).

«Это большая сумма, которую следует защищать», — подчеркнул Шевченко.

Он уточнил, что обсуждается создание на Украине либо отдельного специализированного суда, либо спецпалаты ныне существующего суда.

Напомним, на Украине по указанию США уже создан Специализированный антикоррупционный суд.

Он нужен Штатам для того, чтобы лучше контролировать украинскую элиту, поэтому орган задумывался как максимально независимый от украинской власти и подконтрольный Вашингтону.

Вместе с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) Специализированный антикоррупционный суд позволяет максимально быстро отправить за решетку любого высокопоставленного чиновника, неугодного США, — взятки же брать никто не прекратил.

Прощание с квартирой. На Украине будут жестко бороться с долгами за ЖКХ © Украина.ру/Стрингер

Однако не стоит расслабляться и менее зажиточным украинцам. Особенно тем, у кого долги за услуги ЖКХ, а таких на Украине миллионы, и пока у них еще есть в собственности квартира.

Как известно, украинские власти решительно настроены в отношении недвижимости своих граждан.