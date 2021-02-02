Украинская певица Анжелика Рудницкая 1 февраля в своем Facebook рассказала о неприятном случае, который произошел с ней в супермаркете

Незаконная дегустация арахиса в харьковском магазине закончилась дракой © Mibby23 / flickr.com

«Беру сдачу, делаю шаг от кассы, чувствую, что много купюр. Таки да. "Вы мне неправильно дали сдачу", — спокойно говорю я и протягиваю деньги, которые только что взяла в горсть», — рассказала певица.

Реакция кассирши неприятно поразила Рудницкую.

«И тут заскучавшая кассирша на целый зал визжит: "Что неправильно! Что неправильно!!! Ахрана!!!». Остановитесь! Я продолжаю сохранять спокойствие (после выходных это не так трудно), — "вы мне дали на 200 гривен больше". У кассирши глаза выползают из орбит, а маска растягивается от гримас. Подбегает охрана, но кассирша практически в слезах. "Спасибо вам, спасибо! Люди никогда деньги не возвращают. Это так неожиданно. Это же мне надо было бы свои 200 грн закладывать в кассу. Вот спасибо вам, думала, такого не бывает"», — передала певица разговор с сотрудницей магазина.

Рудницкая обратила внимание на то, что на Украине люди часто мыслят стереотипами и не умеют держать себя в руках. В то же время обычная порядочность воспринимается как экзотика.