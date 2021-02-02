По словам министра, вакцина поступит на украинский рынок не раньше лета, а цену будут устанавливать компании-производители.
«Общаясь, в частности, с производителями вакцины, и зная, как страны ограничивают выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, мне кажется, это вряд ли раньше [лета] будет», — сказал Степанов.
Также, по его словам, предложения относительно стоимости вакцин «начинались от семи долларов за дозу, а заканчивались более 33 долларами».
Тридцать первого января на Украине начал действовать закон, который разрешает экстренное применение вакцин от коронавируса, которые были разработаны в Европе, США и Китае, но при этом запрещает применять подобный порядок регистрации в отношении российских вакцин.