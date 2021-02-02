Согласно документу, пожизненно государственную стипендию получил Голобородько — писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Василий Голобородько родился в Луганской области в 1945 году. В 1963 году он начал издавать первые стихи, а в 1994-м за сборники «Икар на мотыльковых крыльях» и «Калина в Рождество» был удостоен премии Тараса Шевченко. Является членом Национального союза писателей Украины.
Кроме того, писатель оказался тезкой персонажа Зеленского, который до своей политической карьеры сыграл в сериале «Слуга народа» учителя истории, впоследствии ставшего президентом.