Президент Украины Владимир Зеленский назначил пожизненную стипендию украинскому писателю Василию Голобородько. Об этом говорится в указе главы государства №906, обновленном 1 февраля

Стихи Голобородько смутили родителей украинских школьников © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк документу, пожизненно государственную стипендию получил Голобородько — писатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Василий Голобородько родился в Луганской области в 1945 году. В 1963 году он начал издавать первые стихи, а в 1994-м за сборники «Икар на мотыльковых крыльях» и «Калина в Рождество» был удостоен премии Тараса Шевченко. Является членом Национального союза писателей Украины.

Кроме того, писатель оказался тезкой персонажа Зеленского, который до своей политической карьеры сыграл в сериале «Слуга народа» учителя истории, впоследствии ставшего президентом.