Протестующий поджег один из танков белорусских вооруженных сил во время его транспортировки на железнодорожной платформе. Соответствующую видеозапись 1 февраля опубликовал Telegram-канал «Баста!»

Белорусские силовики опровергли информацию о лагерях для протестующих © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

На записи видно, как он подбирается к танку и бросает в него емкость с неизвестным содержимым. После этого техника воспламеняется.

Свой поступок мужчина объяснил актом гражданского неповиновения.

«Танк Т-72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным-давно должна была положить конец полномочиям "маршала" Саши "три процента" (президента Белоруссии Александра Лукашенко. — Ред.)», — заявил неизвестный.

В Минобороны республики заверили, что танк не получил серьезных повреждений и вскоре прибудет на полигон.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года.