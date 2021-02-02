По словам поджигателя, он заметил, как крупный состав военной техники двигался по железной дороге от Минска в сторону Орши.
На записи видно, как он подбирается к танку и бросает в него емкость с неизвестным содержимым. После этого техника воспламеняется.
Свой поступок мужчина объяснил актом гражданского неповиновения.
«Танк Т-72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным-давно должна была положить конец полномочиям "маршала" Саши "три процента" (президента Белоруссии Александра Лукашенко. — Ред.)», — заявил неизвестный.
В Минобороны республики заверили, что танк не получил серьезных повреждений и вскоре прибудет на полигон.
В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года.