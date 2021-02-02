Белорусские силовики опровергли информацию о лагерях для протестующих
Белорусские силовики опровергли информацию о лагерях для протестующих
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По словам поджигателя, он заметил, как крупный состав военной техники двигался по железной дороге от Минска в сторону Орши.

На записи видно, как он подбирается к танку и бросает в него емкость с неизвестным содержимым. После этого техника воспламеняется.

Свой поступок мужчина объяснил актом гражданского неповиновения.

«Танк Т-72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным-давно должна была положить конец полномочиям "маршала" Саши "три процента" (президента Белоруссии Александра Лукашенко. — Ред.)», — заявил неизвестный.

В Минобороны республики заверили, что танк не получил серьезных повреждений и вскоре прибудет на полигон.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. 