Актриса «Квартала» Елена Кравец рассказала о своем новом загородном доме, дизайнером которого выступила ее старая знакомая Татьяна Данилевич. Мастер заявила, что проект удалось сделать практически целиком из украинских комплектующих. Об этом написал новостной портал HIS.ua 1 февраля

Загородный дом Елена Кравец с супругом купили в Riverside Family Club, этот комплекс находится в Киеве, где большая часть строений расположена на берегу Днепра.

Артистка заявила, что была в восторге, когда впервые увидела особняк. Построен он из экологически чистых материалов, а среди убранства дома есть как современные вещи, так и антиквариат, который Кравец привозила из заграничных поездок.

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По словам дизайнера Татьяны Данилевич, проект получился по системе made in Ukraine, если не считать различную технику. То есть почти все использованные материалы были произведены на Украине. Мастер оценила результат как «не уступающий по качеству» европейским стандартам, при этом уточнила, что дизайн удалось уместить в «скромный бюджет».