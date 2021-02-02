«Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине, включая предоставление летального оружия», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также противодействие пандемии COVID-19, подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ на Украине и укреплении системы антикоррупционных институтов.
Кулеба также подчеркнул важность привлечения США к реализации «Крымской платформы» и получил заверения в поддержке США этой инициативы Киева.
Накануне выборов президента США в 2020 году по случаю Дня независимости Украины кандидат от Демпартии Джо Байден заявил, что в случае победы обеспечит Украину летальным оружием.