Новая администрация США подтвердила готовность предоставить Украине летальное оружие. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба ведомства 2 февраля

Команда Байдена готова предоставить Украине летальное оружие © REUTERS, Leah Millis Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине, включая предоставление летального оружия», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили углубление сотрудничества в сфере политики безопасности, военной, торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также противодействие пандемии COVID-19, подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических реформ на Украине и укреплении системы антикоррупционных институтов.

Кулеба также подчеркнул важность привлечения США к реализации «Крымской платформы» и получил заверения в поддержке США этой инициативы Киева.

Накануне выборов президента США в 2020 году по случаю Дня независимости Украины кандидат от Демпартии Джо Байден заявил, что в случае победы обеспечит Украину летальным оружием.