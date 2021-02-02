Ко дню рождения президента Украины Владимира Зеленского журналисты подготовили сатирическое видео о его правлении. Ролик на днях опубликовали в YouTube

Пародия создана на основе клипа российского артиста Артура Пирожкова (Александра Реввы) «Зацепила».

Ушел от Коломойского к Ахметову: Зеленский рассказал, как победит олигархов © пресс-служба президента Украины

«В отличие от хвалебных од в стиле Миши Подоляка мы добавили в наше поздравление немного реальности. Той реальности, в которой живет большая часть страны… В фокусе нашего внимания только самые яркие события последнего месяца, за которые хотелось бы отдельно поблагодарить и самого Владимира Александровича, и его молодую команду», — сообщается в подписи к видео.

В песне с использованием нецензурной лексики персонаж с лицом Зеленского рассказывает о повышении тарифов и желании наживаться за счет народа.

«Когда надоест этот бардак, вы подайте нам знак», — завершается песня.

Также в видео появляются олигарх Ринат Ахметов, глава Офиса Андрей Ермак и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Грустно, потому что правда», «Тише. Это же избранник 73 процентов избирателей. Еще обидятся за своего Кумира», «Квартал» умер! Да здравствует «Квартал», «Боже! Пародии Зеленского-то ведь были "вкусные конфетки", по сравнению с ними это какая-то жвачка», — прокомментировали пользователи.