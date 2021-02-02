Украина — образование искусственное и нежизнеспособное. Поддерживать ее существование возможно только через недемократические жесткие меры по утверждению контроля Киева над всеми областями страны, утверждает эксперт.
По его словам, федерализация, которая неизбежна в случае реализации Минских соглашений, приведет к тому, что Киев сильнейшим образом потеряет свои властные возможности в областях.
«А договориться о совместной жизни эти области все равно не смогут, потому что их единство было создано советской властью и носит искусственный характер. Так что страх Киева перед выполнением Минских соглашений вполне понятен», — сказал Олег Неменский.
Украина — это государство, которое в любой момент может развалиться, и демократизация его внутренней жизни, которой является федерализация, для него очень опасна, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.