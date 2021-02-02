«Инфаркты и инсульты — это те диагнозы, с которыми мне пришлось сталкиваться [у украинских] моряков все чаще за последние полгода. И это на самом деле вполне логично, учитывая отсутствие полноценного отдыха, переработки, продленные контракты, специфику работы на самом судне, да и ситуацию в отрасли из-за пандемии», — сказала юрист.
Она добавила, что мировая статистика указывает на то, что инфаркты и инсульты «помолодели», поэтому все чаще встречаются моряки, перенесшие инсульт и в 30 лет, и в 50 лет.