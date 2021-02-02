Украинские моряки часто страдают от инфарктов и инсультов. Об этом сообщила морской юрист Евгения Попандопуло, передает 2 февраля Telegram-канал издания Украина.ру

Украинские моряки протестуют против местных взяточников © Ukrainian Shipping Magazine сказала юрист.

Она добавила, что мировая статистика указывает на то, что инфаркты и инсульты «помолодели», поэтому все чаще встречаются моряки, перенесшие инсульт и в 30 лет, и в 50 лет.