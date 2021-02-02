Минский процесс носит структурно тупиковый характер и не может быть реализован. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Олег Неменский

Русский Донбасс заявил о себе как об исконно российской территории © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Если бы США хотели разблокировки процесса и каких-то реальных шагов по урегулированию конфликта, то сделали бы пару-тройку звонков на Украину, и «процесс пошел»… Представить, что они поменяют всю политику, войдут в процесс и заставят Украину реализовывать Минские соглашения, невозможно», — объяснил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Представители ДНР и ЛНР, России и Украины обсуждают способы мирного урегулирования в Донбассе в ходе встреч Контактной группы в Минске.