В Холодной Балке Одесской области пенсионер до полусмерти избил соседскую собаку породы хаски, которая убивала его куриц. Об этом 1 февраля сообщило издание timer-odessa.net

Украинская Кардашьян шокировала «голым» постом про собаку - фото © Омович/Инстаграм

Пенсионер поймал хаски в своем сарае, где собака задушила около 20 куриц. По словам мужчины, животное наносит ему вред не впервые, потому что постоянно бегает голодным.

Владелица собаки также обратилась за помощью к зоозащитникам.

После этого к мужчине приехали неизвестные, избили его и бросили в снег. По слухам, пенсионера били дохлой курицей.

В полиции по факту случившегося возбудили два уголовных дела: о жестоком обращении с животными и умышленном легком телесном повреждении.

В местных Telegram-каналах пишут, что пострадавшая собака находится в очень тяжелом состоянии: у нее перелом черепа, челюсти и выбиты все зубы. Волонтеры доставили ее в ветклинику, где хаски ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственного дыхания.