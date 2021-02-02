В полицию обратилась 56-летняя женщина. Она пожаловалась на 67-летнего соседа, избившего ее собаку граблями.
Пенсионер поймал хаски в своем сарае, где собака задушила около 20 куриц. По словам мужчины, животное наносит ему вред не впервые, потому что постоянно бегает голодным.
Владелица собаки также обратилась за помощью к зоозащитникам.
После этого к мужчине приехали неизвестные, избили его и бросили в снег. По слухам, пенсионера били дохлой курицей.
В полиции по факту случившегося возбудили два уголовных дела: о жестоком обращении с животными и умышленном легком телесном повреждении.
В местных Telegram-каналах пишут, что пострадавшая собака находится в очень тяжелом состоянии: у нее перелом черепа, челюсти и выбиты все зубы. Волонтеры доставили ее в ветклинику, где хаски ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственного дыхания.