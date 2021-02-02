Юмористка Елена Степаненко скрывает перенесенное хирургическое вмешательство. Выяснилось, что первую операцию звезде сделали еще в 2012 году, когда у нее появились первые значительные проблемы со здоровьем. Такую информацию на днях сообщила «Экспресс газета»

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Поклонники юмористки разделились: одни переживают за артистку, считая, что 67-летней звезде приходится бороться за свою жизнь. Другие уверены, что госпитализация Степаненко связана с пластической операцией. Сама юмористка пока не опровергла и не подтвердила ни то ни другое.

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Осенью 2018 года Елена Степаненко развелась с комиком Евгением Петросяном, прожив с ним в браке около 30 лет. Расставание получилось скандальным со взаимными обвинениями и дележкой имущества.

Столь долгий союз распался из-за романа Петросяна со своей молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Позже пара узаконила отношения, и, несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, в семье родился ребенок.

А вот 67-летняя Степаненко не распространяется о личной жизни, хотя в СМИ регулярно появляется информация о том, что артистка живет одна. В 2020 году стало известно, что Степаненко внесли на сайт «Миротворец», на что артистка отреагировала следующим высказыванием: «Крым — это Россия, и волеизъявление народа — самое главное. Поэтому то, что пишет украинская пресса, или куда нас там вносят — меня совершенно не волнует».