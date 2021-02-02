В замороженных тортах, которые экспортирует Украина в Литву, выявили значительное количество трансжиров. Об этом сообщается на странице в Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве

«Информируем об обнаружении слишком высокого содержания трансжирных кислот (5.72 / 100 g) в замороженных тортах, которые экспортировались из Украины ООО "Фроузенфуд УА" (г. Киев, ул. Промышленная, 2, 02088) в Литовскую Республику (UAB Sanitex, Kaunas)», — приводится сообщение системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF).

Roshen хочет отобрать «Киевский торт» и каштаны у харьковчан © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Нарушителям грозит ответственность согласно статье 65 Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных».

Кроме того, покупателям предлагается сообщать в Главное управление Госпродпотребслужбы, если им встретятся опасные торты в продаже.

По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление трансжиров приводит к увеличению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.