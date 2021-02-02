Украинский астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года и отметил, что 13-14-го числа нужно с осторожностью отвечать на предложения, связанные с личным обогащением, передает 2 февраля glavred.info

Украина.ру на Youtube Пара дежурных фраз, и все переходят на русский: как Одесса встретила закон о мове