Украинский астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2021 года и отметил, что 13-14-го числа нужно с осторожностью отвечать на предложения, связанные с личным обогащением, передает 2 февраля glavred.info
«В эти дни есть угроза обмана, шарлатанства, человека могут "кинуть" на деньги или разыграть», — уточнил Росс.
По его словам, в эти дни нужно слушать интуицию.
«В этот период благоприятно встречаться, любить, организовывать прогулки и экскурсии», — сказал астролог.
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