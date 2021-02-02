Астролог Влад Росс рассказал, что ждет в феврале Тимошенко и таких, как она
Астролог Влад Росс рассказал, что ждет в феврале Тимошенко и таких, как она
© Yan Dobronosov
«В эти дни есть угроза обмана, шарлатанства, человека могут "кинуть" на деньги или разыграть», — уточнил Росс.

По его словам, в эти дни нужно слушать интуицию.

«В этот период благоприятно встречаться, любить, организовывать прогулки и экскурсии», — сказал астролог.