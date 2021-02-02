Она запечатлела все стадии производства полуфабриката.
Вначале мясо и сало измельчают в пену, подкрашивают пищевым красителем. Затем в специальном аппарате их фасуют в упаковочную пленку. При этом сосиски измеряют.
«Пятнадцать сантиметров? [Российская блогерша Анастасия] Ивлеева говорит, что этого мало. Но для сосиски достаточно!» — прокомментировала звезда.
Наконец, получившийся продукт коптят с использованием настоящих опилок. Также певица с удивлением отметила, что в сосиски не добавляют бумагу.
Ранее Полякова ставила эксперименты на дочерях: одной дала попробовать острый перец, а другую убедила надеть на шею и погладить питона.