Половина жителей Украины считают ошибкой запрет российских телеканалов на территории страны. Об этом свидетельствуют опубликованные 1 февраля данные опроса центра «Социальный мониторинг»

Латвия запретила вещание семи телеканалов RT © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Запрет отдельных российских артистов и фильмов ошибкой считают 53,6% респондентов (в декабре — 51,1%), противоположного мнения придерживаются 37,3% (в декабре 39%), затруднились ответить — 9,1%.

Запрет российских соцсетей называют ошибкой и ограничением прав граждан 48,7% опрошенных (в декабре — 46,4%), противоположного мнения придерживаются 39,4% (в декабре — 42%), затруднились ответить — 11,9%.

Опрос проводился среди жителей Украины в форме личного интервью с 15 по 25 января.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.