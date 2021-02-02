Запрет российских телеканалов на Украине считают ошибкой и ограничением прав граждан 49,9% жителей страны (в декабре прошлого года — 48,4%), необходимым шагом для защиты государства — 40,9% (в декабре — 42,4%), затруднились ответить — 9,2%.
Запрет отдельных российских артистов и фильмов ошибкой считают 53,6% респондентов (в декабре — 51,1%), противоположного мнения придерживаются 37,3% (в декабре 39%), затруднились ответить — 9,1%.
Запрет российских соцсетей называют ошибкой и ограничением прав граждан 48,7% опрошенных (в декабре — 46,4%), противоположного мнения придерживаются 39,4% (в декабре — 42%), затруднились ответить — 11,9%.
Опрос проводился среди жителей Украины в форме личного интервью с 15 по 25 января.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.