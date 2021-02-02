Казахстанцев разделят на группы в зависимости от уровня эпидемической опасности. Об этом 1 февраля сообщило министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана

Казахстан усилит ограничения на границе из-за COVID-19 © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В приложении казахстанцы смогут получить QR-коды, которые позволят им посещать те или иные объекты торговли и услуг.

Например, статус «красный» будет означать наличие у человека подтвержденного коронавируса, «желтый» — частичное ограничение передвижений из-за контактов с носителями вируса, «синий» — свободное передвижение, кроме мест, где необходимо предоставлять ПЦР-тест. Также будет доступен «зеленый» статус, который подразумевает наличие отрицательного теста на коронавирус.

Накануне в Казахстане началась вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Первую партию вакцины в объеме 22 тысяч доз доставили в республику 31 января.