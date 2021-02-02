Власти республики разработали специальное приложение, которое позволит его пользователям получить цветовой статус, определяющий эпидемическую безопасность человека.
В приложении казахстанцы смогут получить QR-коды, которые позволят им посещать те или иные объекты торговли и услуг.
Например, статус «красный» будет означать наличие у человека подтвержденного коронавируса, «желтый» — частичное ограничение передвижений из-за контактов с носителями вируса, «синий» — свободное передвижение, кроме мест, где необходимо предоставлять ПЦР-тест. Также будет доступен «зеленый» статус, который подразумевает наличие отрицательного теста на коронавирус.
Накануне в Казахстане началась вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Первую партию вакцины в объеме 22 тысяч доз доставили в республику 31 января.