«Будут неблагоприятные события после иммунизации. Они будут. К ним надо готовиться», — заявил он.
Врач пояснил, что на Западе были зафиксированы случаи гибели людей после прививки.
«К каждому лекарственному средству в инструкции прописаны побочные реакции. Мы будем разъяснять это и показывать», — добавил он.
Накануне стало известно, что Киев договорился о поставках на Украину партии вакцины производства Pfizer в размере 117 тысяч доз. Препарат поступил в страну в рамках механизма COVAX в течение двух недель.
Кампания по вакцинации от коронавируса на Украине начнется в феврале 2021 года, ранее ее анонсировал президент Владимир Зеленский, пообещав получить миллион доз препарата. При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что в республике никогда не зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», несмотря на высокие показатели заболеваемости.