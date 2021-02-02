Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 1 февраля в эфире радио «Новое время» предупредил жителей о возможных побочных эффектах вакцины от коронавируса

Паралич и смерть: чем обернулась вакцинация Pfizer в Норвегии и Израиле © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Врач пояснил, что на Западе были зафиксированы случаи гибели людей после прививки.

«К каждому лекарственному средству в инструкции прописаны побочные реакции. Мы будем разъяснять это и показывать», — добавил он.

Накануне стало известно, что Киев договорился о поставках на Украину партии вакцины производства Pfizer в размере 117 тысяч доз. Препарат поступил в страну в рамках механизма COVAX в течение двух недель.

Кампания по вакцинации от коронавируса на Украине начнется в феврале 2021 года, ранее ее анонсировал президент Владимир Зеленский, пообещав получить миллион доз препарата. При этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что в республике никогда не зарегистрируют российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», несмотря на высокие показатели заболеваемости.