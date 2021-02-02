По его словам, компания Tet под ложными предлогами лишила своих клиентов каналов на русском языке, а вместо этого предложила «информационный мусор».
Он отметил, что отключение российских каналов не связано с санкциями против России или с наличием госпропаганды в содержании ТВ-программ.
Политик подчеркнул, что в Латвии намеренно сделали еще один шаг «по маргинализации и ассимиляции русскоязычного населения страны».
Сопредседатель партии рассказал, что русскоязычные не перейдут на латышские каналы, а скорее будут пользоваться интернетом. Тем не менее он добавил, что зачастую Tet сохраняет «нездоровую монополию на услуги телекоммуникации», поэтому наиболее бедные и пожилые люди вряд ли смогут уйти от оператора. Он отметил, что по отношению к данным категориям граждан уничтожение русскоязычных каналов выглядит «бессмысленной жестокостью, бесконечной местью».
Латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В руководстве компании отметили, что ограничения были наложены из-за «неясностей в праве представления каналов» и «беспокойства из-за соблюдения режима санкций».