Партия «Русский союз Латвии» призвала жителей страны бойкотировать крупнейшего в стране кабельного оператора Tet, который отключил трансляцию российских телеканалов. Об этом сообщил сопредседатель партиии Мирослав Митрофанов, передает 2 февраля РИА Новости

Владимир Линдерман: Латвия хочет дать мне четыре года тюрьмы за работу с "Россией сегодня" © из личного архива В.Линдермана

Он отметил, что отключение российских каналов не связано с санкциями против России или с наличием госпропаганды в содержании ТВ-программ.

Политик подчеркнул, что в Латвии намеренно сделали еще один шаг «по маргинализации и ассимиляции русскоязычного населения страны».

Сопредседатель партии рассказал, что русскоязычные не перейдут на латышские каналы, а скорее будут пользоваться интернетом. Тем не менее он добавил, что зачастую Tet сохраняет «нездоровую монополию на услуги телекоммуникации», поэтому наиболее бедные и пожилые люди вряд ли смогут уйти от оператора. Он отметил, что по отношению к данным категориям граждан уничтожение русскоязычных каналов выглядит «бессмысленной жестокостью, бесконечной местью».

Латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В руководстве компании отметили, что ограничения были наложены из-за «неясностей в праве представления каналов» и «беспокойства из-за соблюдения режима санкций».