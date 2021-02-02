Министр финансов Украины Сергей Марченко 1 февраля в эфире телеканала «Украина 24» рассказал об экономической депрессии в стране

Эксперт объяснил, почему экономика Украины переживет локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Марченко добавил, что сейчас долговая нагрузка страны не находится на критической отметке. Он подчеркнул, что самым важным месяцем в этом плане будет сентябрь, когда Украина должна будет заплатить по евробондам 2015 года больше $2 миллиардов.

Накануне сообщалось, что большинство украинцев пожаловалось на ухудшение жизни с каждым новым президентом. Согласно данным опроса центра «Социальный мониторинг», мнение о том, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже, поддерживают 71,4% опрошенных.