Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжать оказывать Киеву экономическую и военную помощь. Об этом 1 февраля сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, говорится на сайте департамента

Блинкен обсудил РФ и Украину с председателем ОБСЕ © REUTERS, Joshua Roberts/File Photo отметил Прайс.

Блинкен «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ».

Также госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили усилия Киева по борьбе с COVID-19.

В свою очередь Кулеба после беседы с американским коллегой сообщил, что в отношениях между Украиной и США «начался новый день». Он сказал, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства стран и договорились сделать его еще более «амбициозным».