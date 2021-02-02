«Госсекретарь подчеркнул сильную двухпартийную поддержку Украины. Он пообещал, что США продолжат оказывать активную экономическую и военную помощь Украине», — отметил Прайс.
Блинкен «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией и реализации верховенства закона и экономических реформ».
Также госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили усилия Киева по борьбе с COVID-19.
В свою очередь Кулеба после беседы с американским коллегой сообщил, что в отношениях между Украиной и США «начался новый день». Он сказал, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства стран и договорились сделать его еще более «амбициозным».