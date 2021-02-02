Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман 1 февраля назвал цены на газ в стране «мегааферой», передает «Интерфакс-Украина»

Украинцы за полгода переплатили за газ почти миллиард долларов — Минэкономики © РИА Новости, Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

Гройсман также обратил внимание, что «Нафтогаз Украины» в октябре прошлого года предлагал украинцам заключить контракт на год по цене 4,7 гривны (13 рублей).

«Если они предлагали это в октябре, то значит, у них был газ по такой цене. А куда он делся за два месяца? Что в январе изменилось по отношению к октябрю? Ничего», — возмутился бывший премьер.

По его мнению, компания могла еще в октябре принять решение, что цена газа не может превышать определенный порог.

«Они говорят: цены выросли на рынках. Другие цены могут быть, если закачивать газ в хранилища на последующие периоды», — заключил Гройсман.

Он подчеркнул, что в отношении обычных потребителей поступили абсолютно нечестно.

На днях глава молодежного крыла украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский также рассказывал про «аферу века» с поставками в страну российского газа. Политик предположил, что Украина на протяжении уже нескольких лет не закупает голубое топливо реверсом из Европы, а напрямую гонит его из РФ, завышая цены.