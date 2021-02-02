Украине выгодно участие США в «нормандском формате». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Донбасс, США и референдум. Штаты хотят изменить ситуацию © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Украине был бы выгоден такой шаг, поскольку она усиливает свои позиции, как шестиклассник, который приводит брата-десятиклассника и говорит, что он теперь за меня будет решать вопросы с обидчиками», — объяснил Константин Бондаренко.

Тем не менее на изменение формата не согласятся не только Германия, но и Россия. Поэтому сейчас включение США в этот формат может только усугубить проблему либо же заморозить ее, добавил эксперт.

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