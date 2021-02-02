Россия никогда не примет отторжение Украины и закрепление ее в орбите Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский журналист, политолог Петр Акопов

«Это копейки»: Михеев объяснил, почему Западу не нужны ресурсы Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

«Есть и третья фракция, которая считает, что нужно признать, что Украина является частью России, и прекратить попытки по ее отторжению. Вот три группы: первая самая агрессивная, вторая наиболее массовая, а третья наиболее перспективная», — считает политолог.

Рано или поздно европейцам придется признать неудачу попыток отторжения Украины и отказ от ее атлантизации, уверен Петр Акопов.