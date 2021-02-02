Включение США в игру на донбасском направлении предвидит тактические изменения формата — это уже будет не «нормандский формат», не четырехугольник, а пятиугольник. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Донбасс, США и референдум. Штаты хотят изменить ситуацию © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Константина Бондаренко, в таком случае ослабнут позиции России, а Франция и Германия во многом потеряют свою субъектность.

«Они просто перестанут быть главными действующими лицами и превратятся в статистов. Поскольку все понимают, что война на востоке [Украины] — это противостояние между Соединенными Штатами и Россией, то, соответственно, и все, что происходит там с участием других игроков, уменьшает значение этих игроков, делает их статистами», — считает собеседник издания.

На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.