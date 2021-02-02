Между Россией и Западом в целом не будет противостояния, так как Запад разваливается на две части, одна из которых нуждается в сотрудничестве с РФ ради обретения самостоятельности. Об этом российский журналист, политолог Петр Акопов сказал в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. До этого он был в Давосе в статусе премьер-министра.

По словам Акопова, в своем выступлении Путин четко обозначил, что экономическая модель, которая развивалась под руководством Запада, зашла в тупик. При этом политолог убежден, что устойчивого экономического конфликта со всем Западом у РФ не будет, так как Европа в нем не заинтересована.

«Запад сам разваливается на англо-саксонскую часть и европейскую… Европе нужна Россия, чтобы стать полноценным центром силы в мире… Без России она будет привязана, как и раньше, к англо-саксам, находясь под их управлением. Европа будет стремиться к самостоятельности», — отметил Акопов.

Он добавил, что Москве также выгодны отношения с Европой и Азией, потому что российская стратегия состоит в переустройстве миропорядка, где РФ была бы одним из ключевых акторов наряду с Китаем, Европой, Индией и США.

«Я вижу конфликт не между нами и Западом, а между нами и той частью Запада, которая делает ставку на продолжение глобалистского проекта, который уже не имеет будущего. А уж если они пойдут на обострение конфликта с Россией ради его продвижения, то это лишь ускорит крах атлантического проекта», — подчеркнул эксперт.

Поэтому, по его мнению, перспектив военного конфликта России и Запада нет.

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