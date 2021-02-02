Президенту Александру Лукашенко не без помощи Москвы удалось помешать планам Запада создать в Белоруссии плацдарм для ведения потенциальной войны с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Михеев

Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко © Александр Младенов/Aero

«Теоретически выход был бы в том, чтобы перевести Союзное государство на новый уровень, где у Лукашенко и Путина нашлось бы место, но это была бы новая интеграционная структура. Но мне кажется, что ни тот, ни другой внутренне к этому не готовы», — считает политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.