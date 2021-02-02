Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет и впредь удерживать свой пост благодаря силовой поддержке, поэтому в этом году ему придется искать выходы из сложившегося тупика. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Михеев рассказал, как Запад будет убирать Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По мнению Золотарева, само по себе это собрание не является чем-то взрывоопасным и способным создать проблемы. Однако в течение года в Белоруссии возможны обострения в результате внешней стимуляции протестов, отметил он.

«Потому что во внутриполитической ситуации Лукашенко удалось отбиться, это совершенно очевидно. Он контролирует силовиков, они ему верны, но бесконечно сидеть на силовой поддержке, как раньше говорили, "на штыках", он не может. Потому что это чревато экономическим крахом», — подчеркнул политолог.

Поэтому, по его словам, этот год для белорусского президента станет «годом поиска маневров и поиска выходов из тупика».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.