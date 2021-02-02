В середине февраля в Белоруссии пройдет Всебелорусское народное собрание, где, как ожидается, Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы.
По мнению Золотарева, само по себе это собрание не является чем-то взрывоопасным и способным создать проблемы. Однако в течение года в Белоруссии возможны обострения в результате внешней стимуляции протестов, отметил он.
«Потому что во внутриполитической ситуации Лукашенко удалось отбиться, это совершенно очевидно. Он контролирует силовиков, они ему верны, но бесконечно сидеть на силовой поддержке, как раньше говорили, "на штыках", он не может. Потому что это чревато экономическим крахом», — подчеркнул политолог.
Поэтому, по его словам, этот год для белорусского президента станет «годом поиска маневров и поиска выходов из тупика».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.