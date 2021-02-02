Российский лидер впервые за 12 лет выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. До этого он был в Давосе в статусе премьер-министра.
Акопов назвал выступление Путина на форуме «очень продуманной цельной постановкой диагноза мировой экономике».
«Путин показал, что модель, которая развивалась под руководством Запада, зашла в тупик… Эта констатация факта не является чем-то новым и супероргинальным, но из уст лидера России она важна, потому что миру показывается, что Россия не просто не принимает существующий миропорядок и экономическую модель, а предупреждает о том, что продолжение этого пути приведет всех к катастрофе», — отметил политолог.
По его словам, многие страны именно так оценивают построенную под руководством Запада экономическую пирамиду, при которой ресурсы выкачиваются из стран второго и третьего мира.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.