На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент РФ Владимир Путин показал, что модель, которая развивалась под руководством Запада, зашла в тупик. Об этом российский журналист, политолог Петр Акопов сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинцы без пафоса. Почему они не участвуют в «Виртуальном Давосе» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Акопов назвал выступление Путина на форуме «очень продуманной цельной постановкой диагноза мировой экономике».

«Путин показал, что модель, которая развивалась под руководством Запада, зашла в тупик… Эта констатация факта не является чем-то новым и супероргинальным, но из уст лидера России она важна, потому что миру показывается, что Россия не просто не принимает существующий миропорядок и экономическую модель, а предупреждает о том, что продолжение этого пути приведет всех к катастрофе», — отметил политолог.

По его словам, многие страны именно так оценивают построенную под руководством Запада экономическую пирамиду, при которой ресурсы выкачиваются из стран второго и третьего мира.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.