Депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который посмел критиковать Джо Байдена, нынешнего президента США, исключили из фракции «Слуга народа». Об этом сообщил ряд Telegram-каналов и депутатов от пропрезидентской партии

Первым новость сообщил журналист Макс Назаров, написавший в ТГ, что за исключение Дубинского проголосовало большинство народных депутатов.

«За исключение Дубинского — 198, 29 против, 19 вообще не отозвались», — сообщил он.

Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf Ольга Василевская-Смаглюк.

«Это было самое короткое заседание фракции СН ever. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей», — написала она, уточнив, что другие вопросы не рассматривались.

Представитель «Слуги народа» Максим Бужанский намекнул, что он — «следующий кандидат на вылет».

«Что ж, давайте знакомиться, друзья. После исключения Александра Дубинского я первый по деструктивности во фракции СН. Хорошо это или нет, решайте сами. Позицию свою не меняю», — заявил Бужанский в своем ТГ.

Белая ворона среди «Слуг народа». «Санкционный» депутат Дубинский получил метку от США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из неё в знак протеста, остаться и до последнего пытаться оградить президента от пути в пропасть, куда ведёт его нечистоплотное окружение. Потому что вместе с президентом в эту пропасть идёт и наша страна», — написал Дубинский в своем ТГ.

Ранее сообщалось, что посольство США на Украине требует от Зеленского избавиться от Дубинского, в противном случае никакой коммуникации с президентом Джо Байденом у украинского президента не будет.