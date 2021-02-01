Первым новость сообщил журналист Макс Назаров, написавший в ТГ, что за исключение Дубинского проголосовало большинство народных депутатов.
«За исключение Дубинского — 198, 29 против, 19 вообще не отозвались», — сообщил он.
Данные подтвердила депутат от «Слуги народа», коллега Дубинского по телеканалу «1+1» Ольга Василевская-Смаглюк.
«Это было самое короткое заседание фракции СН ever. За исключение Дубинского собрали более 180 подписей», — написала она, уточнив, что другие вопросы не рассматривались.
Представитель «Слуги народа» Максим Бужанский намекнул, что он — «следующий кандидат на вылет».
«Что ж, давайте знакомиться, друзья. После исключения Александра Дубинского я первый по деструктивности во фракции СН. Хорошо это или нет, решайте сами. Позицию свою не меняю», — заявил Бужанский в своем ТГ.
Дубинский, в свою очередь, призвал своих коллег по парламенту не покидать фракцию в знак протеста.
«Я лично прошу всех во фракции, кто поддерживает меня, не выходить из неё в знак протеста, остаться и до последнего пытаться оградить президента от пути в пропасть, куда ведёт его нечистоплотное окружение. Потому что вместе с президентом в эту пропасть идёт и наша страна», — написал Дубинский в своем ТГ.
Ранее сообщалось, что посольство США на Украине требует от Зеленского избавиться от Дубинского, в противном случае никакой коммуникации с президентом Джо Байденом у украинского президента не будет.