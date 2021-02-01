Киевская блогерша Таисия Маламан 1 февраля в эфире телеканала «112 Украина» рассказала об угрозах, начавшихся после публикации в TikTok ролика, на котором она из России и Украины выбрала Россию

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Facebook-блогер Анатолий Штефан, называющий себя «офицером украинской армии», опубликовал на своей странице в соцсети ролик с высказываниями девушки и назвал ее действия «постыдными». После этого ее засыпали угрозами.

Она и ее родители стали получать сообщения, в которых Таисию угрожали изнасиловать и убить, причем подчеркивалось, что злоумышленникам известен адрес семьи Маламан. Жалобы в Минобороны, где работает Штефан, ничего не дали.

«Травля происходит, с одной стороны, с молчаливого согласия государства, а с другой — с поддержки Минобороны, в котором на мое обращение ответили насмешкой на своем официальном аккаунте в Facebook», — рассказала блогерша.

Несколько дней девушка боится выходить на улицу и страдает от бессонницы.

По ее словам, полиция уже открыла уголовное дело по ее заявлению, свою честь и достоинство Таисия намерена отстаивать в суде. Кроме того, она собирается обратиться в Государственное бюро расследований Украины.

Оказать помощь девушке не побоялись только в молодежном крыле партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», где уже заявили о готовности дойти до европейских судов. ОПЗЖ обещает оплатить девушке услуги адвокатов.