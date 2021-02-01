Харьковское управление Службы безопасности Украины (СБУ) задержало гражданскую жену активиста одесского антимайдана Артема Давидченко Викторию Даскалицу. Об этом сообщил ее адвокат Валентин Рыбин на своей странице в Facebook

В своем видеообращении 1 февраля он констатировал, что родственникам человека, оппозиционного действующей власти на Украине, безопасность не гарантирована, их могут привлечь к ответственности за деятельность родственника.

«Сотрудники СБУ уже настолько оборзели, что любого человека могут прихватить, предъявить ему соучастие в государственной измене, а именно распространении информации, которая находится в Telegram-каналах для поддержания «панических настроений в Украине», — подчеркнул Рыбин.

Наглость от жадности. Сотрудники СБУ решили убить коллегу © СТРАНА.ua

Администратором Telegram-каналов СБУ назвала некоего Артема Д. — судя по всему, речь идет именно об одессите Артеме Давидченко, гражданине Украины, проживающего в данный момент в Приднестровье.

В документах СБУ, опубликованных Рыбиным, местом жительства Виктории Даскалицы также значится Приднестровская Молдавская республика (ПМР).

СБУ ранее заявила, что, согласно заключению лингвистическо-психологической экспертизы, материалы, распространявшиеся в указанных Telegram-каналах, были направлены «на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации».

Сами Telegram-каналы подчеркивают, что распространенная СБУ информация полностью лживая, власть таким образом мстит им за раскрытие многомиллиардной коррупции в проекте «Большая стройка».