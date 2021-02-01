На стенах перехода художники изобразили двери тюремных камер.
По мнению авторов канала, граффити рисовали ночью.
При этом художники оставили после себя на полу мусор — банки из-под краски и малярный скотч. Возможно, создателей граффити кто-то спугнул.
Как отметили в СМИ, благодаря этой акции киевляне смогут ощутить на себе, каково идти по коридору СИЗО подозреваемым и подсудимым.
Ранее сообщалось, что 22 января в одном из подземных переходов на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве обвалился потолок.