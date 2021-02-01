Уличные художники расписали стены подземного перехода возле Украинского дома на Крещатике, превратив его в подобие коридора следственного изолятора. Об этом рассказали в телеграм-канале Kyiv LIVE 1 февраля

На стенах перехода художники изобразили двери тюремных камер.

На Майдане в Киеве обвалился потолок в подземном переходе — фото © Стрингер канала, граффити рисовали ночью.

При этом художники оставили после себя на полу мусор — банки из-под краски и малярный скотч. Возможно, создателей граффити кто-то спугнул.

Как отметили в СМИ, благодаря этой акции киевляне смогут ощутить на себе, каково идти по коридору СИЗО подозреваемым и подсудимым.

Ранее сообщалось, что 22 января в одном из подземных переходов на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве обвалился потолок.