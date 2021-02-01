Оперная певица, экс-депутат российского парламента Мария Максакова, которая в 2016 году сбежала вместе со своим супругом депутатом ГД РФ Денисом Вороненковым в Киев, в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» 1 февраля заявила, что планирует обратиться в органы опеки

Мятущаяся Максакова. Почему певица вспомнила о России © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк Владимир Тюрин, от которого у нее двое детей, устраивает ей с наследниками «унизительное дозированное общение».

Оперная дива заявила, что отец «демонстративно забрал детей», и возвращаясь в Россию, она думала, что здравый смысл возьмет вверх и Тюрин даст ей пообщаться с детьми по прилету в Москву, но этого не произошло.

«У меня только один вариант — обратиться в органы опеки. Сейчас в Москве люди на Красной площади ко мне подходят. Приглашают пожить у них. А моя семья мне не рада. При этом никто из родни не приехал на похороны моего мужа в Киев», — заявила оперная дива.

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Максакова и Тюрин в официальном браке не состояли, однако в этом союзе родилось двое детей, которые сейчас проживают с отцом. В 2015 году певица вышла замуж за депутата ГД РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году супруги уехали в Киев, так как Вороненков опасался преследования в России. В феврале 2017 Следственный комитет РФ заочно арестовал его по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

В марте того же года Вороненкова застрелил неизвестный в центре Киева. Сначала в Генпрокуратуре Украины организатором убийства назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина. Того же мнения придерживалась сама певица, а затем резко отказалась от этих показаний. Суд в Киеве позже снял с Тюрина подозрения. Однако формулировки о якобы «русском следе» остались, хотя убийца не найден.

От Вороненкова у певицы остался сын Иван, а в 2018 году она снова вышла замуж за уроженца Нальчика Далхата Халаева.