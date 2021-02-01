Молчанов напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленского воспринимали как человека, который изменит всю парадигму украинской политической системы. Однако, по его словам, Зеленский «решил возглавить процесс, а не положить этому конец».
По мнению политолога, Зеленский переродился из контрсистемного политика в системного. Также он высказал сомнение в том, что Зеленский действительно выдвинет свою кандидатуру на новых президентских выборах.
«Если, к примеру, выборы будут проходить в 2021 году и кандидатом станет доктор Комаровский, то Зеленский гарантированно ему проиграет. Действующего президента и так догоняют Бойко и Порошенко, а "Зеленский-2" съест его без остатка», — сказал Молчанов.
По данным опроса центра Социальный мониторинг, если бы в ближайшие выходные состоялись выборы украинского президента, за нынешнего «гаранта» Владимира Зеленского свои голоса отдали бы 24,8% избирателей из числа определившихся со своим выбором.
Сообщалось, что популярному украинскому врачу-педиатру из Харькова Евгению Комаровскому предлагали баллотироваться на президентский пост в 2019 году. Однако он отказался, пояснив, что не хочет неприятностей для своей семьи.