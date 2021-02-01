Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку населения, и в случае появления нового несистемного кандидата он проиграет ему на выборах. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» 1 февраля сказал украинский политолог Кирилл Молчанов

Молчанов напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленского воспринимали как человека, который изменит всю парадигму украинской политической системы. Однако, по его словам, Зеленский «решил возглавить процесс, а не положить этому конец».

Зеленский рассказал, как ЕС заставляет его стоять с протянутой рукой © president.gov.ua

«Если, к примеру, выборы будут проходить в 2021 году и кандидатом станет доктор Комаровский, то Зеленский гарантированно ему проиграет. Действующего президента и так догоняют Бойко и Порошенко, а "Зеленский-2" съест его без остатка», — сказал Молчанов.

По данным опроса центра Социальный мониторинг, если бы в ближайшие выходные состоялись выборы украинского президента, за нынешнего «гаранта» Владимира Зеленского свои голоса отдали бы 24,8% избирателей из числа определившихся со своим выбором.

Сообщалось, что популярному украинскому врачу-педиатру из Харькова Евгению Комаровскому предлагали баллотироваться на президентский пост в 2019 году. Однако он отказался, пояснив, что не хочет неприятностей для своей семьи.