По его данным, через счета банков в 2020 году в Украину поступило $4,7 млрд (годом ранее — $3,8 млрд), через международные платежные системы — $2,69 млрд ($2,2 млрд годом ранее), по неформальным каналам — $4,7 млрд ($5,8 млрд в 2019).
За декабрь 2020 года объем переводов от гастарбайтеров составил $1,129 млрд — на $38 млн больше, чем годом ранее.
Однако, несмотря на рост, в будущем этот источник валютных поступлений на Украину будет иссякать: иностранные работники перебираются за границу на постоянное место жительства.
«Частные денежные переводы по методологии платежного баланса представляют собой доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за рубежа, и связаны с временной или постоянной миграцией населения», — констатировали в НБУ.
В 2018 году гастарбайтеры перевели в Украину $11 млрд. Однако далеко не везде в Европе украинских работников встречают с распростертыми объятиями.
Так, эстонский министр внутренних дел Март Хельме заявлял, что рост числа украинских гастарбайтеров является нежелательным для Эстонии, поскольку увеличивает число русскоговорящих в стране.