В 2020 году объем частных денежных переводов в Украину из-за границы составил $12,121 млрд, что на $200 млн больше, чем годом ранее ($11,921 млрд), говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины (НБУ)

Тюрьма вместо работы. В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров © AP, Jens Meyer

За декабрь 2020 года объем переводов от гастарбайтеров составил $1,129 млрд — на $38 млн больше, чем годом ранее.

Однако, несмотря на рост, в будущем этот источник валютных поступлений на Украину будет иссякать: иностранные работники перебираются за границу на постоянное место жительства.

«Частные денежные переводы по методологии платежного баланса представляют собой доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за рубежа, и связаны с временной или постоянной миграцией населения», — констатировали в НБУ.

В 2018 году гастарбайтеры перевели в Украину $11 млрд. Однако далеко не везде в Европе украинских работников встречают с распростертыми объятиями.

Так, эстонский министр внутренних дел Март Хельме заявлял, что рост числа украинских гастарбайтеров является нежелательным для Эстонии, поскольку увеличивает число русскоговорящих в стране.