«Зимой получается попрактиковаться, и Юлия радует всю Райскую Долину своими снежными скульптурами. С соседних сел приезжают сделать Во!-фото!» — рассказал Петрушев.
По словам младшего сына Петрушева, у Юлии получился не просто тигр, а тигрокот. Он пригласил всех желающих приезжать фотографироваться со скульптурой.
В январе 2018 года девушка слепила из снега пятиметрового кота в ожерелье, в 2016-м — коня, а в 2015 году — казака с супругой.
«Вау! Молодцы!», «Настоящий скульптор! Желаю успеха и вдохновения», «Хорошо, что еще какие-то люди это делают, а то стереотипов много, будто взрослым людям лепить что-то из снега не годится», — написали в комментариях.
Некоторые подписчики стали делиться снимками своих творений из снега. Кроме того, девушке предложили поучаствовать в украшении детской площадки.