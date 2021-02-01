Житель Ивановского района Одесской области Владимир Петрушев на днях разместил в Facebook фото снежных скульптур, которые создает его средняя дочь

«Зимой получается попрактиковаться, и Юлия радует всю Райскую Долину своими снежными скульптурами. С соседних сел приезжают сделать Во!-фото!» — рассказал Петрушев.

В Одессе чуть насмерть не замерз редкий кудрявый пеликан © Keven Law / wikimedia

В январе 2018 года девушка слепила из снега пятиметрового кота в ожерелье, в 2016-м — коня, а в 2015 году — казака с супругой.

«Вау! Молодцы!», «Настоящий скульптор! Желаю успеха и вдохновения», «Хорошо, что еще какие-то люди это делают, а то стереотипов много, будто взрослым людям лепить что-то из снега не годится», — написали в комментариях.

Некоторые подписчики стали делиться снимками своих творений из снега. Кроме того, девушке предложили поучаствовать в украшении детской площадки.