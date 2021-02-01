В миротворческих миссиях за рубежом Белоруссию представляют добровольцы из числа военнослужащих-контрактников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны республики

Не Белоруссия. Суздальцев назвал единственную страну ОДКБ, которая поддержала Россию в Сирии © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Как сообщили в Минобороны РБ, военные из Белоруссии участвуют в миротворческой миссии в Ливане под эгидой ООН и мониторинговой на Украине в рамках ОБСЕ.

Речь идет о сопровождении гуманитарных грузов, медицинской помощи, разминировании, патрулировании и обеспечении безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, работе штабных офицеров.

«На уровне консультаций в разработке находится и вопрос об участии наших военнослужащих в миссиях в других государствах», — говорится в сообщении.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссии нужно сохранить суверенитет для того, чтобы гражданам страны не пришлось воевать в Сирии и Ливии.