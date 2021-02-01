По информации BYPOL, организации, защищающей права бывших сотрудников силовых ведомств Белоруссии, белорусских военных собираются отправить в Сирию для патрулирования.
Как сообщили в Минобороны РБ, военные из Белоруссии участвуют в миротворческой миссии в Ливане под эгидой ООН и мониторинговой на Украине в рамках ОБСЕ.
Речь идет о сопровождении гуманитарных грузов, медицинской помощи, разминировании, патрулировании и обеспечении безопасности пунктов пропуска и транспортных коммуникаций, работе штабных офицеров.
«На уровне консультаций в разработке находится и вопрос об участии наших военнослужащих в миссиях в других государствах», — говорится в сообщении.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссии нужно сохранить суверенитет для того, чтобы гражданам страны не пришлось воевать в Сирии и Ливии.