Народный артист Российской Федерации, 81-летний Эммануил Виторган попал в больницу во время съемок в Киеве. Об этом 1 февраля сообщает издание «Вокруг ТВ»

Сообщается, что актер почувствовал недомогание на съемочной площадке. У него было сильное головокружение.

Виторгана отвезли в больницу. Выяснилось, что в желудке у него лопнул сосуд, из-за чего началось внутреннее кровотечение.

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Жена Виторгана Ирина Млодик сообщила, что пандемия истощила их запасы, и ей пришлось обратиться за финансовой помощью к сыну актера Максиму Виторгану.

«Мне уже было плевать, где лежит, главное, чтоб помогли», — сказала супруга актера.

Благодаря переводу денег от сына долг за лечение удалось погасить.

У пары двое совместных детей — дочери Этель и Клара, 2018 и 2019 года рождения. У Виторгана также сын Максим от актрисы Аллы Балтер и дочь Ксения Румянцева, рожденная в браке с актрисой Татьяной Румянцевой.

По данным СМИ, Виторган в Киеве снимался сразу в четырех проектах, два из них — фильмы «Сердце Риты» и «Странная любовь». При этом он смог побывать в Одессе, родном городе своих родителей.