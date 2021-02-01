Как рассказал информатор ТГ-канала, дипломаты КНР выразили крайнее недовольство новым пакетом санкций, введенных Зеленским в отношении китайских инвесторов, купивших акции завода «Мотор Сич».
Напомним, эти санкции вводят ограничения на торговые операции, а также запрет на передачу технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности и вывод капиталов за пределы Украины.
Крайне негативно восприняли в КНР и заявление Зеленского о том, что пока он президент, «Мотор сич» не продадут никому, в том числе инвесторам из Китая.