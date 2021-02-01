Посольство Китайской Народной Республики на Украине поставило Офис президента (ОП) Владимира Зеленского в известность о негативных последствиях для его команды, которые последуют из-за ввода новых санкций против китайских компаний, сообщил Telegram-канал «Резидент» 1 февраля со ссылкой на источник в ОП

Продажа «Мотор Сичи»: Украина теряет $3,5 миллиарда из-за попыток угодить США © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Напомним, эти санкции вводят ограничения на торговые операции, а также запрет на передачу технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности и вывод капиталов за пределы Украины.

Крайне негативно восприняли в КНР и заявление Зеленского о том, что пока он президент, «Мотор сич» не продадут никому, в том числе инвесторам из Китая.