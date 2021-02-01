«Он (пес Патрик. — Ред.) несет мне тапочки, я наклоняюсь сказать: "Патенька, спасибо, мальчик мой дорогой!" — и вдруг дикая боль!» — вспомнила артистка.
Новикова рассказала, что когда схватилась за ухо, поняла, что мочки у нее больше нет, она уже лежала на ковре. Артистка незамедлительно обратилась в больницу, что спасло ей ухо, но вот в преддверии награждения пришлось предпринимать срочные меры для камуфляжа раны: подруга юмористки за ночь сшила ей блузку с платком-капюшоном вместо воротника.
Другие четвероногие друзья демонстрируют совсем другое поведение, как, например, украинский «Хатико», который неделю ждал хозяина на морозе.
Какое наказание тогда получил за содеянное Патрик, Новикова умолчала, зато рассказала, что в свои 74 года планирует создать собственный спектакль, который будет нести более глубокую функцию, чем просто смешить, потому что «с возрастом хочется чего-то большего».
Клара Новикова родилась в Киеве, в семье ветерана Великой Отечественной войны Бориса Герцера, который в послевоенное время работал директором столичного обувного магазина, и Полины Герцер, трудившейся на Кондитерской фабрике имени Карла Маркса. На базе этого предприятия сладости сейчас выпускает компания «Рошен», основанная бывшим президентом Украины Петром Порошенко.