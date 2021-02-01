Уроженка Киева, юмористка Клара Новикова рассказала, как ей пришлось получать звание заслуженной артистки России в присутствии президента Бориса Ельцина в раненом состоянии. Перед мероприятием ее пес Патрик откусил артистке часть уха. Об этом 1 февраля написал сайт «Дни.ру»

«Он (пес Патрик. — Ред.) несет мне тапочки, я наклоняюсь сказать: "Патенька, спасибо, мальчик мой дорогой!" — и вдруг дикая боль!» — вспомнила артистка.

Риелтор оценил примерную стоимость особняка Ротару под Киевом © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Другие четвероногие друзья демонстрируют совсем другое поведение, как, например, украинский «Хатико», который неделю ждал хозяина на морозе.

Какое наказание тогда получил за содеянное Патрик, Новикова умолчала, зато рассказала, что в свои 74 года планирует создать собственный спектакль, который будет нести более глубокую функцию, чем просто смешить, потому что «с возрастом хочется чего-то большего».

Клара Новикова родилась в Киеве, в семье ветерана Великой Отечественной войны Бориса Герцера, который в послевоенное время работал директором столичного обувного магазина, и Полины Герцер, трудившейся на Кондитерской фабрике имени Карла Маркса. На базе этого предприятия сладости сейчас выпускает компания «Рошен», основанная бывшим президентом Украины Петром Порошенко.