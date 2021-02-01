Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был избран главой государства благодаря поддержке олигарха Игоря Коломойского, однако в данный момент больше сотрудничает с оппонентом Коломойского Ринатом Ахметовым, богатейшим бизнесменом Украины.
«Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или иную медиаплощадку, и лишить их возможности влиять на депутатов… Это должно быть принято. Не просто решение правоохранителей — кого-то взять за решетку, посадить кого-то… Необходимо на законодательном уровне менять этот процесс», — сказал Зеленский.
По его мнению, в настоящее время олигархи влияют на все партии, которые находятся в украинском парламенте. Зеленский отметил, что не на партию в целом, говоря о «Слуге народа», а «на каких-то людей».
До того как занять пост президента Украины, Зеленский работал в студии «Квартал 95», чьи программы транслировались на телеканале «1+1». Его основным владельцем, по данным украинских СМИ, является олигарх Игорь Коломойский.
В данный момент украинское правительство возглавляет выходец из структур Ахметова Денис Шмыгаль.