Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избавиться от влияния олигархов на Украине можно, лишив их медиаресурсов и связи с депутатами. Об этом 1 февраля он заявил в интервью HBO, текст которого опубликовал Офис президента Украины на своем сайте

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был избран главой государства благодаря поддержке олигарха Игоря Коломойского, однако в данный момент больше сотрудничает с оппонентом Коломойского Ринатом Ахметовым, богатейшим бизнесменом Украины.

«Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или иную медиаплощадку, и лишить их возможности влиять на депутатов… Это должно быть принято. Не просто решение правоохранителей — кого-то взять за решетку, посадить кого-то… Необходимо на законодательном уровне менять этот процесс», — сказал Зеленский.

Авантюра в интересах олигархов. Почему на Украине растут цены на электричество? © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

До того как занять пост президента Украины, Зеленский работал в студии «Квартал 95», чьи программы транслировались на телеканале «1+1». Его основным владельцем, по данным украинских СМИ, является олигарх Игорь Коломойский.

В данный момент украинское правительство возглавляет выходец из структур Ахметова Денис Шмыгаль.