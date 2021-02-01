Певица киевского происхождения Наташа Королева выложила в сети атмосферное видео с яхты, на котором она занимается йогой. Запись появилась на странице исполнительницы в Instagram 1 февраля

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«А что в талии сделала операцию?», «А козлик твой где сейчас мидитирует?», «А почему задом к народу???»,, «Так денег нет у Наташки на поездки, как вещала несколько месяцев назад. И чего задом то повернулась наша "избушка"», — прокомментировали запись пользователи.

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Ранее Королева действительно жаловалась на финансовые проблемы в связи с отменой концертов в карантин, однако, как и другие звезды, не отказалась ни от отдыха, ни от вечеринок, а в качестве геолокации под новым видео указала американский город Майями, где живет ее мать.