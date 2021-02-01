«Марина, твоя любовь, мудрость, ум, чуткость вдохновляют меня, с тех пор как увидел тебя впервые. Каждый день не устаю благодарить судьбу за то, что ты рядом в самые счастливые и самые тяжелые дни. С днем рождения, любимая. Безгранично люблю…» — написал Порошенко.
Он проиллюстрировал поздравление архивной фотографией, где он вместе с женой запечатлен в молодости. Рядом он разместил черно-белый снимок, сделанный недавно.
В 2020 году пара отметила 36-летие совместной жизни. У супругов четверо детей.
По данным СМИ, Порошенко познакомился с будущей женой на студенческой дискотеке, а близкие отношения у пары завязались позднее, на сборе урожая в колхозе.
Согласно официальной биографии, Марина Порошенко (Переведенцева) родилась 1 февраля 1962 года в Киеве, Однако, по данным издания «Страна.ua», будущая первая леди родилась в казахстанском закрытом военном городе Семипалатинск, где в СССР проходили ядерные испытания. Ее отец Анатолий Михайлович Переведенцев занимал должность замминистра здравоохранения УССР, затем — советника посла СССР в Монголии.
Марино, твоя любов, мудрість, розум, чуйність надихають мене, відколи побачив тебе вперше. Щодня не втомлююся дякувати…Опубликовано Петро Порошенко Воскресенье, 31 января 2021 г.