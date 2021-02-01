Бывший президент Украины, глава партии «Евросолидарность» Петр Порошенко 1 февраля поздравил с днем рождения свою жену Марину в Facebook

«Марина, твоя любовь, мудрость, ум, чуткость вдохновляют меня, с тех пор как увидел тебя впервые. Каждый день не устаю благодарить судьбу за то, что ты рядом в самые счастливые и самые тяжелые дни. С днем рождения, любимая. Безгранично люблю…» — написал Порошенко.

Не плачь, Марина! Порошенко отправил свою жену в большую политику © Facebook, PoroshenkoFoundation

В 2020 году пара отметила 36-летие совместной жизни. У супругов четверо детей.

По данным СМИ, Порошенко познакомился с будущей женой на студенческой дискотеке, а близкие отношения у пары завязались позднее, на сборе урожая в колхозе.

Согласно официальной биографии, Марина Порошенко (Переведенцева) родилась 1 февраля 1962 года в Киеве, Однако, по данным издания «Страна.ua», будущая первая леди родилась в казахстанском закрытом военном городе Семипалатинск, где в СССР проходили ядерные испытания. Ее отец Анатолий Михайлович Переведенцев занимал должность замминистра здравоохранения УССР, затем — советника посла СССР в Монголии.