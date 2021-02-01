Текст интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу HBO, опубликованный на сайте главы государства, был опубликован с купюрами

«То, что Украина не является равноправным представителем Европейского союза или мира, четко показали сроки. Мы не в приоритете среди стран мира по вакцинации, но другие — в приоритете… Очень неприятно ощущать себя стоящим с протянутой рукой», — сказал Зеленский на видео.

Однако в тексте на сайте президента Украины слова «или мира» отсутствуют, остался только мягкий упрек в адрес Европейского союза:

Напомним, Зеленский ранее заявлял, что после запрета США поставлять вакцину от COVID-19 на Украину до того, как препаратом будут обеспечены Соединенные Штаты, он не знает, как объяснить украинцам отказ от закупки российской прививки.