«За несколько часов до заседания фракции "Слуга народа" среди нардепов ходят слухи о разговоре между Коломойским и Зеленским, после которого их отношения обострились. Якобы олигарх сказал, что он контролирует провластную фракцию и в подтверждение своих слов предложил президенту попробовать собрать подписи за исключение Александра Дубинского из фракции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пока неизвестно, был ли действительно такой разговор, однако слухи о нем ходят среди депутатов от «Слуги народа». При этом сообщается, что в 18:00 (19:00 мск) состоится заседание фракции, где и будет рассмотрен вопрос по Дубинскому.
До того как занять пост президента Украины, Зеленский работал в студии «Квартал 95», чьи программы транслировались на телеканале «1+1». Его основным владельцем, по данным украинских СМИ, является олигарх Игорь Коломойский. Дубинский до того, как стать депутатом Рады, также работал журналистом на телеканале «1+1».
На днях США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.