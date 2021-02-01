Олигарх Игорь Коломойский потребовал от президента Украины Владимира Зеленского повлиять на депутатов «Слуги народа» в Верховной Раде, чтобы они собрали подписи за исключение из фракции депутата Александра Дубинского, которого США заподозрили во вмешательстве в свои выборы. Об этом 1 февраля сообщает PavlovskyNEWS в Telegram

«За несколько часов до заседания фракции "Слуга народа" среди нардепов ходят слухи о разговоре между Коломойским и Зеленским, после которого их отношения обострились. Якобы олигарх сказал, что он контролирует провластную фракцию и в подтверждение своих слов предложил президенту попробовать собрать подписи за исключение Александра Дубинского из фракции», — говорится в сообщении.

Бортник: В следующем парламенте Украины «Слуги народа» уже не будет © Facebook, Ruslan Bortnik

До того как занять пост президента Украины, Зеленский работал в студии «Квартал 95», чьи программы транслировались на телеканале «1+1». Его основным владельцем, по данным украинских СМИ, является олигарх Игорь Коломойский. Дубинский до того, как стать депутатом Рады, также работал журналистом на телеканале «1+1».

На днях США ввели санкции против семи граждан и четырех средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями оказались депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.