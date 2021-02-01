Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины отменил своё решение о наложении штрафов и объявлении предупреждения телеканалу 112 на специально собранном внеочередном заседании. Об этом 1 февраля сообщила «Страна» со ссылкой на источник, близкий к Нацсовету

Ранее украинские СМИ сообщили, что Нацсовет по ТВ предоставил информацию о том, что не получал уведомление о невозможности присутствия руководителей телеканалов из-за болезни коронавирусом. Эта информация оказалась неправдивой.

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«По словам источников, причиной отмены штрафов стала история с подлогом документов… В Нацсовете сидят чиновники. Они понимают, чем им это грозит. Поэтому они решили отменить прежнее решение, чтобы принять его уже без процедурных нарушений», — говорится в сообщении.

На днях Нацсовет объявил предупреждение и наложил штраф на телеканал в размере 114 067 гривен (около 300 тысяч рублей) за критику власти, которую в Нацсовете квалифицировали как «призывы к разжиганию агрессивной войны, её пропаганду, разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти».

Также ранее Нацсовет вынес предупреждение каналу из-за мультфильма о дочке репрессированного священника.

По данным украинских СМИ, в 2018 году владельцем пяти телерадиокомпаний, и в том числе телеканала «112 Украина», стал экс-депутат Рады от «Оппозиционного блока», а ныне депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь», политический и бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак. Тогда же он приобрёл информационный телеканал NewsOne.