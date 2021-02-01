Украинская певица Анна Седокова в очередной раз выложила в сети снимок, заставивший пользователей обсуждать не только ее внешний вид, но и моральные качества. Публикацию, датированную 31 января, можно посмотреть в Instagram артистки

Между Поляковой и Могилевской встал фотошоп © Facebook, Наталья Могилевская

«— Как ты похудела! Ты делаешь гимнастику? Или не ешь хлеба? Посоветуй, мне тоже надо похудеть. — Худеют, когда еда становится не самой главной радостью в жизни», — процитировала высказывание писательницы Инны Гофф артистка.

Часть поклонников согласилась с этим утверждением, а часть увидела лишь грудь, вываливающуюся из слишком тесного для Седоковой лифа. И вскоре певица закрыла возможность комментирования под постом.

Ранее Седокова разделась, чтобы похвалить своих бухгалтера и юриста.

Певица Седокова — многодетная мать, у нее трое детей от разных браков. Сейчас исполнительница состоит в официальных отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Он младше жены на 9 лет, непосредственно перед встречей с украинской артисткой у него в первом браке родился ребенок.